Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Старт», «Водник» против московского «Динамо», другие матчи

29 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Старт — 15:2 (7:1).

Енисей — Родина — 6:4 (2:4).

Волга — Сибсельмаш — 17.30.

Водник — Динамо Москва — 19.00.

Ак Барс-Динамо — Кузбасс — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 45 очков (15 игр), Динамо Москва — 37 (15), Кузбасс — 34 (15), Водник — 30 (15), Уральский трубник — 27 (15), Старт — 22 (16), Родина — 18 (16), Волга — 17 (14), Енисей — 15 (15), Сибсельмаш — 11 (15), Саяны — 4 (15), Ак-Барс Динамо — 4 (14).