Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
0
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.61
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
2
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.80
П2
4.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
20.00
X
6.40
П2
1.19
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
2
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Родиной», «Волга» встретится с «Кузбассом» и другие матчи

1 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Родина — 6.00.

Енисей — Старт — 11.00.

Уральский трубник — Саяны — 11.00.

Волга — Кузбасс — 12.00.

Динамо Казань — Сибсельмаш — 13.00.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 45 очков (15 игр), Динамо Москва — 38 (16), Кузбасс — 37 (16), Водник — 31 (16), Уральский трубник — 27 (15), Старт — 22 (16), Волга — 20 (15), Родина — 18 (16), Енисей — 15 (15), Сибсельмаш — 11 (16), Саяны — 4 (15), Ак-Барс Динамо — 4 (15).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.