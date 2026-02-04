Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграл вничью с «Водником», «Уральский трубник» встретится со «Стартом», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Ак-Барс Динамо — 12:3 (6:2).
Енисей — Волга — 10:2 (6:1).
Кузбасс — Водник — 3:3 (2:0).
Сибсельмаш — Динамо Москва — 4:4 (1:4).
Уральский трубник — Старт — 17.00.
Родина — Саяны — 18.30.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 51 очко (17 игр), Кузбасс — 41 (18), Динамо Москва — 39 (17), Водник — 32 (17), Уральский трубник — 30 (16), Старт — 25 (17), Волга — 20 (17), Родина — 18 (16), Енисей — 18 (17), Сибсельмаш — 12 (18), Ак-Барс Динамо — 7 (17), Саяны — 4 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.