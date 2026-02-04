Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
СКА
1
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
3
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.35
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграл вничью с «Водником», «Уральский трубник» встретится со «Стартом», другие матчи

5 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Ак-Барс Динамо — 12:3 (6:2).

Енисей — Волга — 10:2 (6:1).

Кузбасс — Водник — 3:3 (2:0).

Сибсельмаш — Динамо Москва — 4:4 (1:4).

Уральский трубник — Старт — 17.00.

Родина — Саяны — 18.30.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 51 очко (17 игр), Кузбасс — 41 (18), Динамо Москва — 39 (17), Водник — 32 (17), Уральский трубник — 30 (16), Старт — 25 (17), Волга — 20 (17), Родина — 18 (16), Енисей — 18 (17), Сибсельмаш — 12 (18), Ак-Барс Динамо — 7 (17), Саяны — 4 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.