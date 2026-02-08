Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Волгой», «Кузбасс» против московского «Динамо», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Волга — 06.00.
Кузбасс — Динамо Москва — 09.00.
Енисей — Ак-Барс Динамо — 11.00.
Сибсельмаш — Водник — 12.00.
Родина — Уральский трубник — 13.00.
Старт — Саяны — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 51 очко (17 игр), Кузбасс — 41 (18), Динамо Москва — 39 (17), Уральский трубник — 33 (17), Водник — 32 (17), Старт — 25 (18), Родина — 21 (18), Волга — 20 (17), Енисей — 18 (17), Сибсельмаш — 12 (18), Ак-Барс Динамо — 7 (17), Саяны — 4 (17).