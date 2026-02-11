Ричмонд
«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в матче лидеров чемпионата России по бенди

«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в матче лидеров чемпионата России со счетом 6:4.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

Встреча, которая прошла в среду в Кемерове, завершилась поражением действующих чемпионов со счетом 4:6. У победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (17, 45 и 74-я минуты), также отличились Алан Джусоев (30), Владислав Кузнецов (85) и Юрий Шардаков (89). В составе хозяев мячи забили Артем Репях (2, 65), Дмитрий Макаров (63) и Александр Баздырев (75).

«СКА-Нефтяник» продлил стартовую победную серию в чемпионате до 19 матчей и с 57 очками идет на первом месте в таблице. «Кузбасс» (44 очка) располагается на второй позиции.

В другом матче новосибирский «Сибсельмаш» на своем льду уступил красноярскому «Енисею» со счетом 1:3.