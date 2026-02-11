«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в матче лидеров чемпионата России по бенди

Встреча, которая прошла в среду в Кемерове, завершилась поражением действующих чемпионов со счетом 4:6. У победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (17, 45 и 74-я минуты), также отличились Алан Джусоев (30), Владислав Кузнецов (85) и Юрий Шардаков (89). В составе хозяев мячи забили Артем Репях (2, 65), Дмитрий Макаров (63) и Александр Баздырев (75).