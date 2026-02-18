Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
США
0
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.22
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

«Водник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Архангельский «Водник» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: пресс-служба ХК "Водник"

Встреча в Архангельске завершилась со счетом 6:3 в пользу «Водника». В составе победителей пента-триком отметился Евгений Дергаев (10, 24, 43, 54 и 78-я минуты), мяч также забросил Илья Насекин (32). У «Волги» отличились Султан Сырачев (47), Евгений Мельников (60) и Вадим Краснов (70).

«Водник», набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 24 баллами располагается на девятой строчке.

Результаты других матчей дня:

  • «Саяны» (Абакан) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:15;
  • «СКА — Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3;
  • «Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 4:10.