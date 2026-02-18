«Водник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди

Встреча в Архангельске завершилась со счетом 6:3 в пользу «Водника». В составе победителей пента-триком отметился Евгений Дергаев (10, 24, 43, 54 и 78-я минуты), мяч также забросил Илья Насекин (32). У «Волги» отличились Султан Сырачев (47), Евгений Мельников (60) и Вадим Краснов (70).
«Водник», набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 24 баллами располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей дня:
- «Саяны» (Абакан) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:15;
- «СКА — Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3;
- «Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 4:10.