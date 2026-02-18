«Водник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди

Встреча в Архангельске завершилась со счетом 6:3 в пользу «Водника». В составе победителей пента-триком отметился Евгений Дергаев (10, 24, 43, 54 и 78-я минуты), мяч также забросил Илья Насекин (32). У «Волги» отличились Султан Сырачев (47), Евгений Мельников (60) и Вадим Краснов (70).