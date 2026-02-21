Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет со «СКА-Нефтяником», московское «Динамо» встретится с «Волгой», другие матчи

21 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны — Енисей — 9.00.

Уральский трубник — СКА-Нефтяник — 11.00.

Сибсельмаш — Кузбасс — 12.00.

Ак Барс-Динамо — Водник — 13.00.

Старт — Родина — 13.00.

Динамо Москва — Волга — 13.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 63 очка (21 игра), Динамо Москва — 48 (21), Кузбасс — 47 (21), Водник — 44 (21), Уральский трубник — 36 (21), Старт — 32 (21), Енисей — 27 (21), Родина — 24 (21), Волга — 24 (21), Сибсельмаш — 12 (21), Ак-Барс Динамо — 7 (20), Саяны — 4 (21).