Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет со «СКА-Нефтяником», московское «Динамо» встретится с «Волгой», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Саяны — Енисей — 9.00.
Уральский трубник — СКА-Нефтяник — 11.00.
Сибсельмаш — Кузбасс — 12.00.
Ак Барс-Динамо — Водник — 13.00.
Старт — Родина — 13.00.
Динамо Москва — Волга — 13.15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 63 очка (21 игра), Динамо Москва — 48 (21), Кузбасс — 47 (21), Водник — 44 (21), Уральский трубник — 36 (21), Старт — 32 (21), Енисей — 27 (21), Родина — 24 (21), Волга — 24 (21), Сибсельмаш — 12 (21), Ак-Барс Динамо — 7 (20), Саяны — 4 (21).