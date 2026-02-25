«Динамо» победило «Енисей» в матче плей-офф чемпионата России по бенди

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:5 в пользу «бело-голубых». В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 38 и 85-я минуты), по разу отличились Роман Дарковский (6), Дмитрий Ширяев (11), Степан Зыков (22), Никита Иванов (43) и Михаил Сергеев (64). У «Енисея» мячи забросили Всеволод Евсеев (45), Владимир Власюк (67), Сергей Ломанов (78 и 89) и Платон Кузьменко (80).
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу москвичей. Вторая встреча пройдет в Москве 26 февраля.
В другом матче архангельский «Водник» дома нанес поражение клубу «СКА — Уральский трубник» из Свердловской области со счетом 8:4.