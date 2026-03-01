«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл кировскую «Родину» в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась в пользу гостей со счетом 6:1. У победителей отличились Туомас Мяаття (23-я минута), Дмитрий Аникин (28), Владимир Каланчин (38, 58), Александр Егорычев (68) и Дмитрий Сидоров (75). Гол хозяев в активе Артура Шельпякова (21).
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу хабаровчан, которые продолжат борьбу в полуфинале турнира.