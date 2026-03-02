Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
5.30
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Клуб вылетел из плей-офф чемпионата России по бенди из-за плохого льда

Лед на стадионе «Старта» в Нижнем Новгороде стал мягким из-за плюсовой температуры, из-за этого третий матч серии плей-офф с «Кузбассом» пришлось отменить. В итоге «Кузбассу» присудили победу и он вышел в полуфинал.

Источник: РБК Спорт

Кемеровский «Кузбасс» стал полуфиналистом плей-офф чемпионата России, после того как его сопернику, нижегородскому «Старту», присудили техническое поражение, сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Команды должны были сыграть третий матч четвертьфинала 1 марта в Нижнем Новгороде, но встречу отменили из-за неудовлетворительного состояния ледового поля на стадионе «Труд».

Как отмечали в пресс-службе «Кузбасса», в Нижнем Новгороде установилась теплая погода, температура воздуха поднялась до плюс 2 градусов, лед на стадионе стал очень мягким и начал стремительно таять.

В итоге контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР присудил «Старту» поражение и штраф 100 тыс. руб.

«Кузбасс», действующий чемпион, за выход в финал сыграет с московским «Динамо».