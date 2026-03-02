Клуб вылетел из плей-офф чемпионата России по бенди из-за плохого льда

Лед на стадионе «Старта» в Нижнем Новгороде стал мягким из-за плюсовой температуры, из-за этого третий матч серии плей-офф с «Кузбассом» пришлось отменить. В итоге «Кузбассу» присудили победу и он вышел в полуфинал.