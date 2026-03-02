Клуб вылетел из плей-офф чемпионата России по бенди из-за плохого льда

Кемеровский «Кузбасс» стал полуфиналистом плей-офф чемпионата России, после того как его сопернику, нижегородскому «Старту», присудили техническое поражение, сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
Команды должны были сыграть третий матч четвертьфинала 1 марта в Нижнем Новгороде, но встречу отменили из-за неудовлетворительного состояния ледового поля на стадионе «Труд».
Как отмечали в пресс-службе «Кузбасса», в Нижнем Новгороде установилась теплая погода, температура воздуха поднялась до плюс 2 градусов, лед на стадионе стал очень мягким и начал стремительно таять.
В итоге контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР присудил «Старту» поражение и штраф 100 тыс. руб.
«Кузбасс», действующий чемпион, за выход в финал сыграет с московским «Динамо».