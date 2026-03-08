Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
7.20
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
2
:
Трактор
2
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.65
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
09.03
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
09.03
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.70
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
09.03
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
09.03
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

«Динамо» победило «Кузбасс» на старте полуфинальной серии ЧР по бенди

Московское «Динамо» победило «Кузбасс» на старте полуфинальной серии ЧР по бенди.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» дома нанесло поражение кемеровскому «Кузбассу» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Егор Рагулин (62-я и 69-я минуты) и Марат Шарипов (52 и 82), по мячу забросили Никита Иванов (13), Роман Ледянкин (68) и Степан Зыков (77). У «Кузбасса» отличились Кирилл Катилов (50), Максим Семенов (55), Илья Коняев (79) и Дмитрий Макаров (82).

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч также пройдет в Москве и состоится в понедельник, 9 марта.