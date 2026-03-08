«Динамо» победило «Кузбасс» на старте полуфинальной серии ЧР по бенди

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» дома нанесло поражение кемеровскому «Кузбассу» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Егор Рагулин (62-я и 69-я минуты) и Марат Шарипов (52 и 82), по мячу забросили Никита Иванов (13), Роман Ледянкин (68) и Степан Зыков (77). У «Кузбасса» отличились Кирилл Катилов (50), Максим Семенов (55), Илья Коняев (79) и Дмитрий Макаров (82).
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч также пройдет в Москве и состоится в понедельник, 9 марта.