Хоккеисту «Старта» коньком перерезали бедренную артерию во время матча

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Игрок «Старта» Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея», сообщает Telegram-канал нижегородской команды.
В понедельник в Красноярске «Енисей» со счетом 10:5 обыграл «Старт» в матче плей-офф за 5−8-е места.
Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу.
«Предварительный диагноз: резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной», — говорится в сообщении.