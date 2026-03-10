Хоккеиста «Старта», получившего резаную рану бедра, перевели в общую палату

В понедельник в Красноярске «Енисей» со счетом 10:5 обыграл «Старт» в матче плей-офф за 5−8-е места. Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, после чего хоккеист отправился на операцию.