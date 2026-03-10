Хоккеиста «Старта», получившего резаную рану бедра, перевели в общую палату

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Игрок «Старта» Сергей Филатов, который получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея», переведен из реанимации в общую палату, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды.
В понедельник в Красноярске «Енисей» со счетом 10:5 обыграл «Старт» в матче плей-офф за 5−8-е места. Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, после чего хоккеист отправился на операцию.
«Игрок ХК “Старт” Сергей Филатов, получивший во вчерашней игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату! А сегодня хоккеисты “Енисея” с фруктами и самыми теплыми пожеланиями посетили Сергея в больнице. Это на льду соперники, а в жизни друзья», — говорится в сообщении клуба.