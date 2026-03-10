Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
0
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.45
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.27
П2
3.09
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Хоккеиста «Старта», получившего резаную рану бедра, перевели в общую палату

Порезавший бедренную артерию коньком Филатов переведен в общую палату.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Игрок «Старта» Сергей Филатов, который получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея», переведен из реанимации в общую палату, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды.

В понедельник в Красноярске «Енисей» со счетом 10:5 обыграл «Старт» в матче плей-офф за 5−8-е места. Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, после чего хоккеист отправился на операцию.

«Игрок ХК “Старт” Сергей Филатов, получивший во вчерашней игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату! А сегодня хоккеисты “Енисея” с фруктами и самыми теплыми пожеланиями посетили Сергея в больнице. Это на льду соперники, а в жизни друзья», — говорится в сообщении клуба.