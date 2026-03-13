Московское «Динамо» вышло в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, которая прошла в пятницу в Кемерове, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе московского клуба мячи забили Степан Зыков (10-я минута), Никита Иванов (71) и Егор Рагулин (93). У «Кузбасса» голами отметились Алексей Ничков (18) и Кирилл Катилов (75).