Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по бенди

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским клубом «СКА-Нефтяник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 8:6 в пользу «Динамо». В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 49 и 77-я минуты), автором дубля стал Никита Иванов (65, 79), мячи также забросили Марат Шарипов (29), Степан Зыков (55) и Арсений Козлов (90). У «СКА-Нефтяника» хет-триком отметился Юрий Шардаков (5, 18, 85), также отличились Владимир Каланчин (61), Алан Джусоев (70) и Туомас Мяаття (74).
«Динамо» стало чемпионом России в десятый раз в своей истории. «СКА-Нефтяник» впервые завоевал серебряную медаль чемпионата России, ранее команда пять раз выигрывала золото и четырежды становилась бронзовым призером.