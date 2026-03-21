Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
:
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по бенди

Московское «Динамо» стало десятикратным чемпионом России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским клубом «СКА-Нефтяник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 8:6 в пользу «Динамо». В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 49 и 77-я минуты), автором дубля стал Никита Иванов (65, 79), мячи также забросили Марат Шарипов (29), Степан Зыков (55) и Арсений Козлов (90). У «СКА-Нефтяника» хет-триком отметился Юрий Шардаков (5, 18, 85), также отличились Владимир Каланчин (61), Алан Джусоев (70) и Туомас Мяаття (74).

«Динамо» стало чемпионом России в десятый раз в своей истории. «СКА-Нефтяник» впервые завоевал серебряную медаль чемпионата России, ранее команда пять раз выигрывала золото и четырежды становилась бронзовым призером.