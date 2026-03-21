Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по бенди

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 8:6 в пользу «Динамо». В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 49 и 77-я минуты), автором дубля стал Никита Иванов (65, 79), мячи также забросили Марат Шарипов (29), Степан Зыков (55) и Арсений Козлов (90). У «СКА-Нефтяника» хет-триком отметился Юрий Шардаков (5, 18, 85), также отличились Владимир Каланчин (61), Алан Джусоев (70) и Туомас Мяаття (74).