16:30
Авангард
:
ЦСКА
П1
2.15
X
3.80
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
1.57
X
4.74
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Коламбус
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Бостон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Флорида
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Филадельфия
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Тампа-Бэй
2
Финским игрокам по хоккею с мячом угрожали за выступление в России

Финским игрокам по хоккею с мячом клуба «СКА-Нефтяник» Томми Мяаття и Туомасу Мяаття угрожали на родине за то, что они продолжают выступать в России, рассказал их бывший одноклубник Никита Иванов.

Источник: Shutterstock

Туомас Мяаття выступает за «СКА-Нефтяник» с 2020 года, Томми Мяаття перешел в хабаровский клуб в 2023 году.

«А какой смысл им уезжать, если их все здесь устраивает? У нас хороший, конкурентоспособный чемпионат, они сами играют в сильной команде в идеальных условиях. Мне все это кажется некрасивым по отношению к нашей стране, что им угрожали за то, что они выступают у нас. Это я знаю. И в сборную их не берут. А кому они хуже делают, что не берут лучшего игрока сборной Финляндии, — нам или себе? Ребята молодцы, что не поддались на всю эту белиберду. В конечном счете, когда все помирятся, как к ним будут относиться — ой, извините-извините?

Я с Туомасом общался и общаюсь. Думаю, внутри они, конечно, переживают, но раз решили остаться, то все нормально. И они не переживают сильно по этому поводу. Они же возвращаются домой в межсезонье», — цитирует Иванова ТАСС.