Хоккеисты «Металлурга» в третий раз подряд завоевали Кубок Президента

Четвертую игру финального противостояния принимал брестский ледовый дворец. Гости из Жлобина выходили на матч, не имея поражений в серии — 10 и 12 марта «стальные волки» дома практически не оставили сопернику шансов (6:1 и 3:1), выездной поединок позавчера также завершился в пользу «Металлурга» (3:2 в овертайме). Как и два дня назад, сегодня в стартовом периоде соперники расписали ничью. По ходу отрезка опытнейший форвард жлобинчан Сергей Костицын дважды оставлял свою команду в меньшинстве, но воспользоваться этим хозяева не смогли.



В следующей трети хоккеисты тоже долгое время обходились без голов, но за три минуты до отправки на второй перерыв случился ключевой момент — шайбу в ворота «Бреста» отправил нападающий «Металлурга» Константин Лукин. Заключительный период начался для «зубров» наихудшим образом: уже через 20 секунд после выхода из раздевалок преимущество гостей удвоил Александр Хованов.



У «Бреста» оставалось достаточно времени на спасение, но пробить голкипера противника Сергея Большакова подопечные Сергея Пушкова так и не смогли. Жлобинчане же успели провести еще две результативные атаки: сначала автором шайбы при игре в большинстве стал Лукин, оформивший дубль, а за секунду до сирены Артем Антипов установил окончательный счет броском в пустые ворота. Таким образом, 4:0 сегодня и те же 4:0 в серии — «Металлург» сохраняет звание сильнейшей команды Беларуси.