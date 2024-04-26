Форвард «Шахтера» Шалагин признан лучшим хоккеистом экстралиги

Мероприятие, закрывающее хоккейный сезон в Беларуси, состоялось уже в четвертый раз. Памятные статуэтки в 25 номинациях получили спортсмены, тренеры, работники клубов, функционеры и представители сферы медиа. Главный приз за звание лучшего хоккеиста чемпионата по версии самих игроков достался форварду солигорского «Шахтера» Михаилу Шалагину. Всего россиянин забрал в этот вечер пять наград, став лучшим снайпером, бомбардиром и нападающим сезона, а также самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата.



Приз имени Руслана Салея за лучшие лидерские качества как на льду, так и за пределами площадки получил капитан жлобинского «Металлурга» Сергей Костицын. Главный тренер «стальных волков» Дмитрий Кравченко во второй раз стал обладателем Кубка имени Владимира Наумова — им награждают наставника, внесшего наибольший вклад в успехи своей команды.



Лучшим молодым игроком экстралиги был признан форвард минской «Юности» Арсений Ковгореня, а приз имени Владимира Копатя за самую важную шайбу чемпионата достался Юрию Веремеенко из «Бреста», гол которого в овертайме седьмой игры серии с «Витебском» впервые в истории вывел южан в полуфинал Кубка Президента.