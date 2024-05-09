Победная серия продолжилась! Сборная России в праздничный день разгромила белорусов

Россия 25 — Беларусь — 6:2, голы, обзор матча, Большой тур Сборной, 9 мая 2024 года | Источник: ФХР

Сборная «Россия 25» продолжает Большой тур, и сегодня на очереди матч в Туле. В предыдущем матче в Омске наша команда одержала очередную сухую победу — 4:0. Артемий Плешков все три матча провёл «на ноль», чем заслужил похвалу от главного тренера команды: «Артемий не стоит, а именно играет в воротах, делает всё возможное, чтобы вообще не пропустить. Хотя здесь важно отметить и игру нашей сборной в обороне. Ребята возвращаются назад, делают всё, чтобы вратарь видел все броски. Когда он их видит, забить ему невозможно».

В составе по сравнению с предыдущим матчем произошло два изменения: Денис Почивалов впервые в рамках тура попал в основной состав, а место Данилы Галенюка занял Никита Камалов.

Сборная «Россия 25» с первой минуты взвинтила скорости, заставив белорусов обороняться, а после и удаляться. И первое же удаление удалось реализовать — Максим Джиошвили не без помощи рикошета отправил шайбу в ворота.

Белорусская команда не расклеилась и сумела уже через минуту прервать «сухую» серию Плешкова, которая насчитывала больше 188 минут в сумме. А уже через три минуты и вовсе вышла вперёд благодаря точному броску Виталия Пинчука. Нашу сборную две пропущенные шайбы привели в себя, вторая половина периода преимущественно проходила в зоне соперника, но сравнять счёт до перерыва не удалось.

Кому, как не капитану, спасать сборную? Так и решил Василий Глотов на старте второго периода, переиграв белорусского голкипера броском в упор.

Ближе к экватору игра неожиданно раскрылась: команды начали играть на встречных курсах, создавая опаснейшие моменты, но вратари были на высоте. Кто-то должен был дрогнуть, и сделали это гости — Иван Выдренков броском от синей линии вывел нашу сборную вперёд.

Ключевым в матче стало четырёхминутное удаление Тимофея Ковгорени. Сборной России удалось выжать максимум из него — Соркин и Толчинский стали авторами заброшенных шайб.

После наша команда забросила ещё дважды, но шайба Арсения Грицюка не была засчитана, так как за секунду до этого линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры».

6:2 — сборная России одерживает четвёртую победу подряд и третью над белорусами. Праздник в Туле удался. Артемий Плешков, сыгравший до этого три матча «на ноль», сегодня пропустил на девятой минуте. «Сухая» серия составила 188 минут 25 секунд.