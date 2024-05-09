Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.05
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
10.05
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
10.05
Словакия
Германия
Все события
22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Победная серия продолжилась! Сборная России в праздничный день разгромила белорусов

«Сухая» серия Артемия Плешкова прервалась на 189-й минуте.

Россия
Беларусь
Россия 25 — Беларусь — 6:2, голы, обзор матча, Большой тур Сборной, 9 мая 2024 года | Источник: ФХР

Сборная «Россия 25» продолжает Большой тур, и сегодня на очереди матч в Туле. В предыдущем матче в Омске наша команда одержала очередную сухую победу — 4:0. Артемий Плешков все три матча провёл «на ноль», чем заслужил похвалу от главного тренера команды: «Артемий не стоит, а именно играет в воротах, делает всё возможное, чтобы вообще не пропустить. Хотя здесь важно отметить и игру нашей сборной в обороне. Ребята возвращаются назад, делают всё, чтобы вратарь видел все броски. Когда он их видит, забить ему невозможно».

В составе по сравнению с предыдущим матчем произошло два изменения: Денис Почивалов впервые в рамках тура попал в основной состав, а место Данилы Галенюка занял Никита Камалов.

Сборная «Россия 25» с первой минуты взвинтила скорости, заставив белорусов обороняться, а после и удаляться. И первое же удаление удалось реализовать — Максим Джиошвили не без помощи рикошета отправил шайбу в ворота.

Белорусская команда не расклеилась и сумела уже через минуту прервать «сухую» серию Плешкова, которая насчитывала больше 188 минут в сумме. А уже через три минуты и вовсе вышла вперёд благодаря точному броску Виталия Пинчука. Нашу сборную две пропущенные шайбы привели в себя, вторая половина периода преимущественно проходила в зоне соперника, но сравнять счёт до перерыва не удалось.

Кому, как не капитану, спасать сборную? Так и решил Василий Глотов на старте второго периода, переиграв белорусского голкипера броском в упор.

Ближе к экватору игра неожиданно раскрылась: команды начали играть на встречных курсах, создавая опаснейшие моменты, но вратари были на высоте. Кто-то должен был дрогнуть, и сделали это гости — Иван Выдренков броском от синей линии вывел нашу сборную вперёд.

Ключевым в матче стало четырёхминутное удаление Тимофея Ковгорени. Сборной России удалось выжать максимум из него — Соркин и Толчинский стали авторами заброшенных шайб.

После наша команда забросила ещё дважды, но шайба Арсения Грицюка не была засчитана, так как за секунду до этого линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры».

6:2 — сборная России одерживает четвёртую победу подряд и третью над белорусами. Праздник в Туле удался. Артемий Плешков, сыгравший до этого три матча «на ноль», сегодня пропустил на девятой минуте. «Сухая» серия составила 188 минут 25 секунд.

Максим Макаров

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь