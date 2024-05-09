Квартальнов о поражении сборной Беларуси: мы не контролируем шайбу, а только бегаем за ней | Источник:

"Было хорошее начало с нашей стороны. Потом не успевали, нахватали удалений. Всё-таки сборная России во всех компонентах играла здорово. Могли зацепиться. Но удаление Ковгорени на четыре минуты на старте третьего периода сломало нам игру.

Где-то не хватило опыта. Здорово, что распечатали Артемия Плешкова. Нам надо ещё действовать поживее. Наша стыковая борьба смотрится удручающе, мы уступаем в борьбе. Шайба у нас, а потом у соперника уже. Мы не контролируем её, а только бегаем за ней", — цитирует Квартальнова RT.