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22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов о поражении сборной Беларуси: Мы не контролируем шайбу, а только бегаем за ней

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов рассказал о поражении во встрече с «Россией 25» (2:6) в Туле.

Россия
Беларусь
Квартальнов о поражении сборной Беларуси: мы не контролируем шайбу, а только бегаем за ней | Источник: Чемпионат.com

"Было хорошее начало с нашей стороны. Потом не успевали, нахватали удалений. Всё-таки сборная России во всех компонентах играла здорово. Могли зацепиться. Но удаление Ковгорени на четыре минуты на старте третьего периода сломало нам игру.

Где-то не хватило опыта. Здорово, что распечатали Артемия Плешкова. Нам надо ещё действовать поживее. Наша стыковая борьба смотрится удручающе, мы уступаем в борьбе. Шайба у нас, а потом у соперника уже. Мы не контролируем её, а только бегаем за ней", — цитирует Квартальнова RT.

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.

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