Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в домашнем матче Кубка Салея

На площадке столичной «Чижовка-Арены» состоялось «белорусское классико» между «Юностью» и «Неманом». К середине матча хозяева льда обеспечили лидерство в две шайбы усилиями Станислава Кучкина и Ивана Косоренкова, но на старте третьего периода гродненцы восстановили паритет — отличились Виталий Антонович и Никита Титов. Равные цифры продержались на табло всего пять минут: сперва Кучкин оформил дубль, а незадолго до сирены Арсений Ковгореня и Герман Нестеров установили окончательный счет — 5:2 в пользу «Юности». После двух туров у минчан уже четыре очка, у гродненцев баллов пока нет.



Еще два представителя группы А — «Брест» и «Динамо-Молодечно» — за три отведенных периода победителя не выявили: основное время закончилось вничью 3:3, причем пять из шести шайб были заброшены уже в стартовой трети, две из них провел форвард гостей Егор Клавдиев. Исход встречи решился в овертайме, где викторию брестчанам принес Игорь Карабанов. Параллельно в Солигорске местный «Шахтер» одержал непростую победу над «Лидой» (2:1), автором решающего гола у «горняков» стал Павел Ажгирей. Как и «Юность», солигорчане набрали четыре очка за два тура.



Участие в Кубке Салея принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Напрямую в «финал четырех» турнира пройдут только победители пулов, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа. В пятницу очередные матчи в рамках розыгрыша проведут представители группы В: «Гомель» примет оршанский «Локомотив», действующий обладатель трофея «Витебск» дома сыграет с новополоцким «Химиком», а «Металлург» в Жлобине встретится с «Могилевом».