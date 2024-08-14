Хоккеисты «Химика» сыграют с «Неманом» в раунде плей-ин Кубка Салея

В заключительном матче группового этапа «Химик» на своем льду встречался с «Локомотивом». Гости открыли счет в середине стартовой трети, но затем новополочане благодаря голам Павла Чернова и Александра Исаева вышли вперед. Счет 2:1 в пользу хозяев держался до последней минуты, однако за 20 секунд до сирены об окончании третьего периода оршанцы сравняли цифры. Овертайм сильнейшего не выявил, а в серии буллитов игроки «Химика» реализовали все попытки и соперника все-таки дожали — 3:2.



Таким образом, клуб из Новополоцка занял второе место в группе «В», набрав девять очков в шести матчах. Путевку в «финал четырех» Кубка Салея, куда уже отобрались «Витебск» и «Юность», «Химик» оспорит с гродненским «Неманом», который финишировал третьим в пуле «А». Поединок состоится на севере страны 28 августа.