«Гомель» вышел в раунд плей-ин Кубка Салея, где встретится с «Шахтером»

В последнем туре группового этапа один из претендентов на продолжение борьбы за трофей «Гомель» принимал «Славутич». Наиболее удачным в этом матче для «рысей» стал второй период, в котором минимально уступавшие после стартовой трети хозяева забросили три шайбы подряд. Однако в заключительном игровом отрезке форвард гостей Никита Савченко оформил дубль, что позволило дебютантам экстралиги из Смоленска перевести встречу в овертайм. Там южане все-таки добились своего благодаря голу Олега Качеловского — в итоге 4:3.



Благодаря этому успеху «Гомель» закрепил за собой третью строчку в таблице группы «В» и вышел в следующий раунд турнира, за шесть матчей команда Владимира Копатя набрала 8 очков. Догнать «рысей» по баллам еще может «Металлург», но жлобинчане в любом случае окажутся ниже «Гомеля» из-за поражения в личной встрече. В поединке за право сыграть в «финале четырех» турнира «рыси» 28 августа на выезде встретятся с солигорским «Шахтером», который занял второе место в группе «А».



Параллельно сегодня действующий обладатель Кубка Салея «Витебск» на своем льду разобрался с аутсайдером пула «Могилевом» — 3:0. Северяне не потерпели ни одной неудачи в текущем розыгрыше и вместе с минской «Юностью» напрямую вышли в «финал четырех», который состоится в Витебске 31 августа — 1 сентября. Заключительным матчем группового этапа станет ничего не значащая встреча «Славутича» и «Металлурга» 16 августа. Клуб из Жлобина не доходит до решающих стадий Кубка уже на протяжении 11 лет.