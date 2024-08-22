Обладатель Кубка Стэнли Селянне заинтересован в аренде у россиян арены в Хельсинки

Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, а во время концертов — 15 000. Ранее финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.