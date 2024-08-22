Обладатель Кубка Стэнли Селянне заинтересован в аренде у россиян арены в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Один из самых известных в мире финских хоккеистов — Теему Селянне заинтересован в аренде у российских владельцев крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки финской столицы — Helsinki Hall. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство STT.
Селянне не ответил на просьбу STT прокомментировать эту информацию. Представитель российских владельцев — Кай Паананен, входящий в совет директоров компании Helsinki Halli Oy, также не стал раскрывать детали. «Компания ведет широкий спектр обсуждений. Самое главное для владельцев — чтобы арена использовалась», — сказал он.
Селянне наряду с Яри Курри Селянне считается лучшим финским хоккеистом за всю историю. Он занимает первое место среди хоккеистов страны по количеству голов и очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсмен олимпийских хоккейных турниров по количеству набранных очков. Обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайма».
Helsinki Hall является одним из крупнейших крытых комплексов Финляндии, простаивает с марта 2022 года после того, как его основные владельцы — россияне — попали под санкции ЕС. 13 августа газета Helsingin Sanomat сообщила, что компания Helsinki Halli Oy, управляющая ареной, неплатежеспособна и ей грозит банкротство, а компания Helen уже отключила зал от теплоснабжения.
Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, а во время концертов — 15 000. Ранее финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.