Хоккеисты «Химика» и «Шахтера» вышли в финал четырех Кубка Салея

В первом квалификационном матче в Новополоцке встречались местный «Химик» и «Неман». Ранее по итогам группового этапа «нефтяники» стали вторыми в пуле В, а «Неман» занял третье место в группе А. Счет в матче был открыт за 15 секунд до окончания первого периода — отличился форвард гостей Никита Ремезов. В начале второй трети защитник хозяев Максим Каменьков восстановил паритет, и до завершения основного времени цифры на табло не менялись. В третьем периоде команды по разу поразили ворота друг друга, но обе шайбы были отменены из-за нарушений правил. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались новополочане — в итоге 2:1.



«Химик» вышел в полуфинал Кубка страны впервые с 2015 года, в новом формате турнира клуб так далеко еще не забирался. Последнюю путевку в финал четырех в Солигорске оспаривали вторая команда группы А «Шахтер» и финишировавший третьим в пуле В «Гомель». Здесь за три периода зрители и вовсе не увидели заброшенных шайб, «сухим» оказался и дополнительный отрезок, поэтому сильнейший снова определился в серии послематчевых бросков. Лучше в «перестрелке» оказались игроки солигорского клуба.



Досрочными участниками финала четырех Кубка Салея две недели назад стали хоккеисты «Юности» и «Витебска», одержавшие победы в отборочных группах. По результатам прошлого сезона право на проведение решающих матчей турнира отошло северянам.