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Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за антифашистский баннер

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Польский хоккейный клуб «Уния Освенцим» получил штраф в размере 2 тысяч евро за антифашистский баннер на матче хоккейной Лиги чемпионов против команды «Айсбарен Берлин».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая 7 сентября в польском городе Освенцим, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из столицы Германии.

Перед началом матча болельщики хозяев вывесили баннер: «Немецкие лагеря смерти. Добро пожаловать в город вашего крупнейшего преступления». Буквы на баннере, написанные на фоне забора с колючей проволокой, были раскрашены в немецкий триколор.

Клуб «Уния Освенцим» оштрафован на 2000 евро после того, как их болельщики вывесили баннер с политическим содержанием во время домашнего матча хоккейной Лиги чемпионов против берлинского «Айсбарена», — говорится в заявлении на официальном сайте хоккейной Лиги чемпионов.

Руководство польского клуба принесло свои извинения за перформанс болельщиков.

«В связи с произошедшими событиями на матче 7 сентября правление хоккейного клуба “Уния Освенцим” и общество освенцимского спорта заявляют, что спортивные соревнования не являются подходящим местом для представления политических взглядов или исторических фактов. Наложенный штраф в размере 2 тысяч евро клуб покроет за счет собственных средств», — говорится в сообщении «Унии Освенцим» в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).