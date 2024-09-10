Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за антифашистский баннер

Встреча, прошедшая 7 сентября в польском городе Освенцим, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из столицы Германии.
Перед началом матча болельщики хозяев вывесили баннер: «Немецкие лагеря смерти. Добро пожаловать в город вашего крупнейшего преступления». Буквы на баннере, написанные на фоне забора с колючей проволокой, были раскрашены в немецкий триколор.
Клуб «Уния Освенцим» оштрафован на 2000 евро после того, как их болельщики вывесили баннер с политическим содержанием во время домашнего матча хоккейной Лиги чемпионов против берлинского «Айсбарена», — говорится в заявлении на официальном сайте хоккейной Лиги чемпионов.
Руководство польского клуба принесло свои извинения за перформанс болельщиков.
«В связи с произошедшими событиями на матче 7 сентября правление хоккейного клуба “Уния Освенцим” и общество освенцимского спорта заявляют, что спортивные соревнования не являются подходящим местом для представления политических взглядов или исторических фактов. Наложенный штраф в размере 2 тысяч евро клуб покроет за счет собственных средств», — говорится в сообщении «Унии Освенцим» в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).