Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за антифашистский баннер

«В связи с произошедшими событиями на матче 7 сентября правление хоккейного клуба “Уния Освенцим” и общество освенцимского спорта заявляют, что спортивные соревнования не являются подходящим местом для представления политических взглядов или исторических фактов. Наложенный штраф в размере 2 тысяч евро клуб покроет за счет собственных средств», — говорится в сообщении «Унии Освенцим» в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).