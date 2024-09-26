Лидирующее в турнирной таблице «Динамо-Молодечно» одержало седьмую победу подряд — на этот раз «бело-голубые» не оставили шансов действующему чемпиону страны «Металлургу». Ключевым для хозяев стал второй период, по ходу которого они поразили чужие ворота трижды, не пропустив ни разу. В заключительной трети молодечненцы добавили еще две шайбы, взамен получив только одну. Финальный счет — 5:1.
Неожиданный результат был зафиксирован в Гродно, где «Неман» «сгорел» «Бресту» — 1:6. Дубль за южан оформил Юрий Веремеенко, а ассистентским хет-триком отметился Игорь Карабанов. В Солигорске местный «Шахтер» был сильнее «Витебска» (3:1), огорчив соперника по разу в каждом из периодов. Основного времени не хватило только хоккеистам «Гомеля» и «Локомотива»: команды сыграли вничью 2:2, а в серии буллитов точнее оказались оршанцы.
Таким образом, после семи туров регулярного сезона верхняя часть таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Динамо-Молодечно» (14 очков);
2. «Юность» (12);
3. «Локомотив» (10);
4. «Славутич» (9);
5−8. «Витебск», «Металлург», «Брест», «Лида» (8).
Семь баллов в активе «Химика», по шесть пунктов набрали «Неман», «Гомель» и «Шахтер», на два очка меньше у «Могилева», а замыкает список по-прежнему «Авиатор», до сих пор идущий без побед.
Хоккеисты «Бреста» на выезде разгромили «Неман» в матче экстралиги
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырьмя матчами в четверг продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидирующее в турнирной таблице «Динамо-Молодечно» одержало седьмую победу подряд — на этот раз «бело-голубые» не оставили шансов действующему чемпиону страны «Металлургу». Ключевым для хозяев стал второй период, по ходу которого они поразили чужие ворота трижды, не пропустив ни разу. В заключительной трети молодечненцы добавили еще две шайбы, взамен получив только одну. Финальный счет — 5:1.