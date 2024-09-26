Хоккеисты «Бреста» на выезде разгромили «Неман» в матче экстралиги

Лидирующее в турнирной таблице «Динамо-Молодечно» одержало седьмую победу подряд — на этот раз «бело-голубые» не оставили шансов действующему чемпиону страны «Металлургу». Ключевым для хозяев стал второй период, по ходу которого они поразили чужие ворота трижды, не пропустив ни разу. В заключительной трети молодечненцы добавили еще две шайбы, взамен получив только одну. Финальный счет — 5:1.



Неожиданный результат был зафиксирован в Гродно, где «Неман» «сгорел» «Бресту» — 1:6. Дубль за южан оформил Юрий Веремеенко, а ассистентским хет-триком отметился Игорь Карабанов. В Солигорске местный «Шахтер» был сильнее «Витебска» (3:1), огорчив соперника по разу в каждом из периодов. Основного времени не хватило только хоккеистам «Гомеля» и «Локомотива»: команды сыграли вничью 2:2, а в серии буллитов точнее оказались оршанцы.



Таким образом, после семи туров регулярного сезона верхняя часть таблицы экстралиги выглядит следующим образом:



1. «Динамо-Молодечно» (14 очков);

2. «Юность» (12);

3. «Локомотив» (10);

4. «Славутич» (9);

5−8. «Витебск», «Металлург», «Брест», «Лида» (8).



Семь баллов в активе «Химика», по шесть пунктов набрали «Неман», «Гомель» и «Шахтер», на два очка меньше у «Могилева», а замыкает список по-прежнему «Авиатор», до сих пор идущий без побед.