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Хоккеисты «Юности», «Химика» и «Лиды» добились побед в матчах экстралиги

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Минске, Новополоцке и Лиде в пятницу продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Хозяева «Чижовка-Арены» из «Юности» продлили победную серию до шести матчей — во второй раз за три дня от минчан пострадал «Могилев». Очередную результативную игру выдал лидер столичного клуба на старте сезона Александр Кулагин — сегодня россиянин отметился шайбой и голевой передачей. Финальная сирена зафиксировала счет 4:1, для могилевчан это поражение стало шестым в восьми встречах.

Еще более удручающее положение у «Авиатора», который до сих пор не может ощутить вкус победы в чемпионате. В пятницу хоккеисты из Барановичей в гостях проиграли «Лиде» — 2:5, дубль за «рыцарей» оформил Владимир Онуфриюк. Параллельно в Новополоцке местный «Химик» всухую разобрался со смоленским «Славутичем» — 3:0, голкипер «нефтяников» Сергей Степанов отразил все 25 бросков соперника.

Завтра в белорусской экстралиге состоятся четыре поединка. В первом матче игровой программы субботы лидер турнирной таблицы «Динамо-Молодечно» встретится с «Металлургом», начало — в 13.00. Спустя час на лед в Солигорске выйдут игроки «Шахтера» и «Витебска», а в 17.00 стартуют матчи «Гомель» — «Локомотив» и «Неман» — «Брест».