«Юность», «Брест» и «Металлург» одержали победы в матчах экстралиги

Игровую программу дня открывал поединок в Новополоцке, где «Химик» принимал «Юность». За пять минут до конца третьего периода минчане имели отрыв в две шайбы, но хозяева успели перевести встречу в овертайм. Там столичный клуб все-таки дожал соперника (3:2), автором победного гола стал Валентин Демченко, набравший очки в девятой игре кряду. «Химик» же проиграл пятый матч подряд.



В Орше местный «Локомотив» встречался с «Металлургом». По ходу игры жлобинчане вели со счетом 3:1, но все же позволили хозяевам сравнять цифры. Тем не менее, в концовке поединка гости сумели вернуть перевес в две шайбы и забрали победу — 5:3. По дублю за «стальных волков» оформили Михаил Стефанович и Андрей Геращенко. Параллельно на юге страны «Брест» одолел лидера чемпионата «Динамо-Молодечно» (3:2), викторию «зубрам» принес Виктор Бовбель. Для «бело-голубых» это поражение стало всего вторым в 18 матчах со старта сезона.



Таким образом, после трети регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы выглядит следующим образом: