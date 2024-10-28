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«Юность», «Брест» и «Металлург» одержали победы в матчах экстралиги

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник тремя матчами завершился восемнадцатый тур регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Игровую программу дня открывал поединок в Новополоцке, где «Химик» принимал «Юность». За пять минут до конца третьего периода минчане имели отрыв в две шайбы, но хозяева успели перевести встречу в овертайм. Там столичный клуб все-таки дожал соперника (3:2), автором победного гола стал Валентин Демченко, набравший очки в девятой игре кряду. «Химик» же проиграл пятый матч подряд.

В Орше местный «Локомотив» встречался с «Металлургом». По ходу игры жлобинчане вели со счетом 3:1, но все же позволили хозяевам сравнять цифры. Тем не менее, в концовке поединка гости сумели вернуть перевес в две шайбы и забрали победу — 5:3. По дублю за «стальных волков» оформили Михаил Стефанович и Андрей Геращенко. Параллельно на юге страны «Брест» одолел лидера чемпионата «Динамо-Молодечно» (3:2), викторию «зубрам» принес Виктор Бовбель. Для «бело-голубых» это поражение стало всего вторым в 18 матчах со старта сезона.

Таким образом, после трети регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы выглядит следующим образом:

  1. «Динамо-Молодечно» (32 балла);
  2. «Юность» (30);
  3. «Гомель» (25);
  4. «Металлург» (24);
  5. «Витебск» (22);
  6. «Брест» (21).

На позициях с седьмой по девятую с 20 очками располагаются «Шахтер», «Неман» и «Лида», десятку закрывает «Химик» (18). Далее следуют «Локомотив» (17), «Славутич» (15) и «Могилев» (11), а замыкает таблицу «Авиатор» (3), до сих пор не одержавший ни единой победы. Следующие поединки в белорусской хоккейной экстралиге будут сыграны 31 октября.