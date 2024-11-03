Хоккеисты «Немана» и «Металлурга» одержали победы в вечерних матчах экстралиги

Центральным поединком дня стал матч «Юности» и «Металлурга» на «Чижовка-Арене». Два дня назад в очной встрече «стальные волки» за 60 минут так и не сумели поразить ворота минчан (0:4), сегодня в атаке у действующих чемпионов получилось гораздо больше. Павел Воронов вывел жлобинчан вперед на седьмой минуте, а во втором периоде по шайбе добавили Александр Хованов и Михаил Стефанович. Хозяева сумели ответить только голом Германа Пироговского. В итоге 3:1, «Металлург» прервал серию «Юности» из десяти подряд матчей с набранными очками.



Параллельно в Гродно местный «Неман» во второй раз за три дня разгромил смоленский «Славутич». В пятницу по окончании игры на табло горели цифры 7:2, сегодня гродненцы были сильнее со счетом 6:1. Дубль за «Неман» оформил Владислав Кулиев. Ранее в воскресенье «Динамо-Молодечно» на выезде обыграло солигорский «Шахтер» (2:0), а оршанский «Локомотив» дома был сильнее «Могилева» (4:2).



Таким образом, после двадцати туров регулярного чемпионата верхняя часть таблицы экстралиги выглядит следующим образом:



1. «Динамо-Молодечно» (36 очков);

2. «Юность» (32);

3−5. «Металлург», «Витебск», «Гомель» (по 26);

6. «Брест» (25).



На местах с седьмого по десятое на данный момент располагаются «Неман» (24 балла), новополоцкий «Химик» (22), «Лида» (21) и «Шахтер» (20). Вне зоны плей-ин находятся «Локомотив» (19 очков), «Славутич» (15), «Могилев» (13) и «Авиатор» (3), который до сих пор не одержал ни одной победы. Следующие поединки в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны 11 ноября после паузы на международные матчи.