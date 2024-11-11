Хоккеисты «Витебска» на выезде разгромили лидера экстралиги «Динамо-Молодечно»

Лучшая команда по итогам первой трети сезона «Динамо-Молодечно» принимала «Витебск». Долгий простой негативно сказался на игре «зубров»: одни из лидеров по средней результативности сегодня ни разу не поразили чужие ворота. Гости же добыли минимальное преимущество в стартовой трети, а во втором и третьем периодах огорчили соперника по два раза. В итоге 5:0 в пользу северян, дублем за которых отметился Александр Тимирев, а Никита Ядроец набрал три очка (1+2).