Хоккеисты «Витебска» на выезде разгромили лидера экстралиги «Динамо-Молодечно»

Лучшая команда по итогам первой трети сезона «Динамо-Молодечно» принимала «Витебск». Долгий простой негативно сказался на игре «зубров»: одни из лидеров по средней результативности сегодня ни разу не поразили чужие ворота. Гости же добыли минимальное преимущество в стартовой трети, а во втором и третьем периодах огорчили соперника по два раза. В итоге 5:0 в пользу северян, дублем за которых отметился Александр Тимирев, а Никита Ядроец набрал три очка (1+2).
Параллельно в Барановичах местный «Авиатор» едва не добыл первую победу в чемпионате: в домашнем матче против «Немана» во второй 20-минутке «летчики» вели со счетом 4:1. Однако гродненцы сумели восстановить паритет и перевести встречу в овертайм, а затем оказались точнее в серии буллитов. Финальный счет — 5:4. Для хоккеистов «Немана» эта виктория стала шестой в семи последних играх.
Также в понедельник «Славутич» на своем льду встречался с «Локомотивом». По ходу поединка смоляне трижды выходили вперед, но каждый раз гости сравнивали цифры. В третьем периоде хозяева отличились дважды за 50 секунд, на что оршанцы ответить уже не смогли. В итоге 5:3, «Славутич» прервал серию из пяти поражений кряду.
Во вторник в белорусской хоккейной экстралиге состоятся четыре матча. В 18:30 на лед выйдут хоккеисты «Химика» и «Бреста», спустя полчаса состоится стартовое вбрасывание в поединке «Лида» — «Шахтер». В 19:30 начнутся встречи «Юность» — «Гомель» и «Металлург» — «Могилев».