Хоккеисты «Бреста» и «Шахтера» одержали гостевые победы в матчах экстралиги

Первыми на лед в Новополоцке вышли хоккеисты «Химика» и «Бреста». Команды долгое время обходились без голов: заброшенную шайбу зрители увидели только на 56-й минуте встречи, когда отличился форвард южан Ахмед Гимбатов. Впрочем, практически сразу же «нефтяники» усилиями Алексея Храповицкого сравняли цифры, и встреча перешла в овертайм. Там победитель выявлен не был, а в серии послематчевых бросков точнее оказались «зубры», реализовавшие три попытки при двух у хозяев. В итоге 2:1 в пользу «Бреста», который выиграл шестой матч из последних семи.



Параллельно на западе страны «Лида» принимала солигорский «Шахтер». «Рыцари» вышли вперед в середине стартовой трети благодаря Андрею Шикутю. Это взятие ворот так и осталось для хозяев единственным. Минимального преимущества лидчанам хватило на полчаса игрового времени, но в третьем периоде гости все-таки дожали соперника. Сперва отличился Михаил Хоромандо, а за четыре минуты до финальной сирены победу «горнякам» со счетом 2:1 принес Игорь Руденков. Благодаря этому успеху «Шахтер» на одно очко обошел «Лиду» в турнирной таблице и сейчас располагается девятым.