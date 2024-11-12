Дубль Субхи помог «Гомелю» обыграть «Юность» в хоккейном чемпионате страны

Встреча команд из верхней части турнирной таблицы состоялась на «Чижовка-Арене». В первом периоде минчане оторвались на две шайбы, но в середине второй трети гости сократили отставание, а в начале заключительной трети даже вышли вперед — 3:2. Правда, довольно быстро хозяева вновь сделали счет равным, после чего в основное время цифры на табло не менялись. Незадолго до конца овертайма «Юность» осталась в меньшинстве, чем «рыси» немедленно воспользовались — победу «Гомелю» со счетом 4:3 принес Нассер Субхи, оформивший в этом матче дубль. В составе столичного клуба три балла (1+2) набрал Павел Воронов.