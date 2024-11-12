Дубль Субхи помог «Гомелю» обыграть «Юность» в хоккейном чемпионате страны

Встреча команд из верхней части турнирной таблицы состоялась на «Чижовка-Арене». В первом периоде минчане оторвались на две шайбы, но в середине второй трети гости сократили отставание, а в начале заключительной трети даже вышли вперед — 3:2. Правда, довольно быстро хозяева вновь сделали счет равным, после чего в основное время цифры на табло не менялись. Незадолго до конца овертайма «Юность» осталась в меньшинстве, чем «рыси» немедленно воспользовались — победу «Гомелю» со счетом 4:3 принес Нассер Субхи, оформивший в этом матче дубль. В составе столичного клуба три балла (1+2) набрал Павел Воронов.
Также сегодня действующий чемпион Беларуси «Металлург» принимал одного из аутсайдеров сезона «Могилев». С каждым периодом «стальные волки» прибавляли в результативности: в стартовой трети жлобинчане огорчили соперника один раз, во второй — дважды, в третьей — трижды. Гости сумели ответить только парой разящих атак, в итоге 6:3 в пользу «Металлурга», который выиграл седьмой матч из последних восьми. Ранее во вторник «Брест» был сильнее «Химика» (2:1), а «Шахтер» с таким же счетом одолел «Лиду».
После 21 тура регулярного чемпионата лидерство в таблице с 36 очками сохраняет «Динамо-Молодечно», в активе «Юности» на три пункта меньше. Места с третьего по пятое делят «Металлург», «Витебск» и «Гомель», набравшие по 28 очков. Шестерку сильнейших замыкает «Брест» (27), которому в спину дышит гродненский «Неман» (26).