Хоккеисты «Бреста» добыли шестую победу подряд, обыграв «Юность»

Начало поединка осталось за столичным клубом: уже на второй минуте свою команду вперед вывел защитник Никита Парфенюк. Однако в середине первого периода брестчане отыгрались, а через пару минут захватили лидерство — точные броски нанесли Игорь Карабанов и Артем Середа. На старте следующей трети Магомед Гимбатов увеличил перевес хозяев до двух голов, но еще до перерыва минчане усилиями Александра Кулагина и Арсения Ковгорени восстановили паритет. В заключительной 20-минутке забрасывали только южане — Никита Гуслистов и Ахмед Гимбатов (в пустые ворота). Финальный счет — 5:3.



Эта победа стала для «Бреста» шестой подряд, из двенадцати последних матчей команда выиграла десять. Благодаря внушительной серии «зубры» после не самого удачного начала сезона поднялись в квартет сильнейших. «Юность» в свою очередь потерпела три поражения в четырех играх, но по-прежнему идет в турнирной таблице на втором месте, опережая «Брест» на 4 очка.