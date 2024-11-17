Дубль Сапельникова принес «Гомелю» победу над «Металлургом» в экстралиге

Этот очный поединок стал для команд первым в рамках чемпионата Беларуси после плей-офф прошлого сезона. Тогда «рыси» и «волки» сошлись в полуфинале Кубка Президента, победителями из серии вышли жлобинчане. Сегодня хоккеистам «Гомеля» удалось сдержать атакующую мощь «Металлурга», голкипер хозяев Максим Лубский отразил все 30 бросков соперников. Еще одним героем для «рысей» стал нападающий Евгений Сапельников, который оформил дубль во втором периоде.



Под занавес матча Олег Качеловский поразил пустые ворота гостей, финальный счет — 3:0 в пользу «рысей». Эта виктория стала для «Гомеля» только третьей в девяти последних матчах, жлобинчане на аналогичном отрезке одержали семь побед. Обе команды набрали по 30 очков и прямо сейчас делят пятую строчку в турнирной таблице.



Ранее в воскресенье «Шахтер» разгромил «Химик» (6:0), «Витебск» был сильнее «Лиды» (3:1), а «Брест» обыграл «Юность» (5:3). 18 ноября в белорусской экстралиге пройдут три поединка. В 19:00 состоятся стартовые вбрасывания в матчах «Локомотив» — «Авиатор» и «Славутич» — «Могилев», спустя полчаса на лед в Гродно выйдут хоккеисты «Немана» и «Динамо-Молодечно».