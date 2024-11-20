Хоккеисты «Немана», «Локомотива» и «Славутича» одержали победы в матчах экстралиги

Центральным поединком вечера стало противостояние в Гродно между «Неманом» и «Динамо-Молодечно». Хозяева ударно начали поединок, соорудив отрыв в три гола уже к 12-й минуте, после чего позволили сопернику отыграть шайбу незадолго до перерыва. В оставшиеся два периода команды один раз обменялись точными бросками, в итоге 4:2. По два очка за гродненцев (1+1) набрали форварды первого звена Евгений Авраменко, Герман Поддубный и Вячеслав Андрющенко. Молодечненцы впервые в сезоне потерпели два поражения подряд, в то время как хоккеисты «Немана» выиграли девятый матч из последних десяти.



Параллельно в Орше первую победу в чемпионате едва не одержал барановичский «Авиатор». После двух периодов матча против «Локомотива» «летчики» минимально вели в счете, но в третьей 20-минутке хозяева сравняли цифры, а в овертайме викторию «железнодорожникам» принес Максим Мельников. В итоге 1:2 — двадцать четвертая подряд неудача для «Авиатора». Также в среду состоялся поединок в Смоленске, где местный «Славутич» переиграл «Могилев» со счетом 3:1.



Таким образом, после 24 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы белорусской экстралиги выглядит следующим образом:



1. «Динамо-Молодечно» (38 очков);

2. «Юность» (37);

3. «Витебск» (33);

4−5. «Неман», «Гомель» (32);

6−7. «Металлург», «Брест» (31).



Места с восьмого по десятое занимают «Шахтер» (28 баллов), «Химик» (25) и «Локомотив» (24), вне зоны плей-ин пока находятся «Славутич» (23), «Лида» (22), «Могилев» (13) и «Авиатор» (5). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в субботу.