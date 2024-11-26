Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован в «Гомеле», где местный клуб разгромил «Брест» со счетом 6:0. Дубль в составе «рысей» оформил Никита Сироткин. Единственной игрой дня, где для определения победителя не хватило основного времени, стала встреча «Химика» и «Витебска». Исход поединка решился в овертайме, где два очка новополочанам принес Всеволод Кашкар.
Параллельно состоялось «западное дерби» между «Лидой» и «Неманом». Гродненцы праздновали успех со счетом 4:1, продлив победную серию до восьми матчей. У «рыцарей» ситуация противоположная — восемь поражений подряд. Также сегодня «Шахтер» в гостях благодаря голу Игоря Руденкова минимально обыграл «Юность» (1:0), все 37 бросков минчан в створ отразил вратарь «горняков» Алексей Снытко.
Таким образом, столичный клуб упустил возможность вернуть первое место в экстралиге по итогам первой половины регулярного чемпионата. После 26 туров положение в верхней части таблицы выглядит следующим образом:
1. «Динамо-Молодечно» (40 очков);
2. «Юность» (39);
3. «Неман» (36);
4−5. «Гомель», «Металлург» (по 35);
6. «Витебск» (34);
7. «Брест» (33).
Позиции с восьмой по десятую занимают «Шахтер», «Химик» и «Локомотив», вне зоны плей-ин пока находятся «Славутич», «Лида», «Могилев» и «Авиатор». Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в пятницу.
«Гомель» разгромил «Брест» в матче экстралиги, «Неман» выиграл восьмой поединок подряд
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре матча в вторник завершили программу первого круга регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован в «Гомеле», где местный клуб разгромил «Брест» со счетом 6:0. Дубль в составе «рысей» оформил Никита Сироткин. Единственной игрой дня, где для определения победителя не хватило основного времени, стала встреча «Химика» и «Витебска». Исход поединка решился в овертайме, где два очка новополочанам принес Всеволод Кашкар.