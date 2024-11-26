«Гомель» разгромил «Брест» в матче экстралиги, «Неман» выиграл восьмой поединок подряд

Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован в «Гомеле», где местный клуб разгромил «Брест» со счетом 6:0. Дубль в составе «рысей» оформил Никита Сироткин. Единственной игрой дня, где для определения победителя не хватило основного времени, стала встреча «Химика» и «Витебска». Исход поединка решился в овертайме, где два очка новополочанам принес Всеволод Кашкар.



Параллельно состоялось «западное дерби» между «Лидой» и «Неманом». Гродненцы праздновали успех со счетом 4:1, продлив победную серию до восьми матчей. У «рыцарей» ситуация противоположная — восемь поражений подряд. Также сегодня «Шахтер» в гостях благодаря голу Игоря Руденкова минимально обыграл «Юность» (1:0), все 37 бросков минчан в створ отразил вратарь «горняков» Алексей Снытко.



Таким образом, столичный клуб упустил возможность вернуть первое место в экстралиге по итогам первой половины регулярного чемпионата. После 26 туров положение в верхней части таблицы выглядит следующим образом:



1. «Динамо-Молодечно» (40 очков);

2. «Юность» (39);

3. «Неман» (36);

4−5. «Гомель», «Металлург» (по 35);

6. «Витебск» (34);

7. «Брест» (33).



Позиции с восьмой по десятую занимают «Шахтер», «Химик» и «Локомотив», вне зоны плей-ин пока находятся «Славутич», «Лида», «Могилев» и «Авиатор». Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в пятницу.