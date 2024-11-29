Хоккеисты «Немана» выиграли девятый матч подряд, «Витебск» был сильнее «Юности»

Центральным матчем на старте второй половины «регулярки» стал поединок на «Чижовка-Арене» между «Юностью» и «Витебском». В первом периоде команды обменялись точными бросками, в оставшиеся сорок минут забрасывали только хоккеисты витебской команды — однажды во второй трети и еще два раза в финальной. В итоге 4:1, дубль за северян оформил Вячеслав Ипатов. «Юность» проиграла второй матч кряду и осталась на 2-м месте в турнирной таблице.



В Новополоцке местный «Химик» встречался с «Неманом». Гродненцы соорудили отрыв в три шайбы уже к экватору поединка, но впоследствии едва не растеряли все преимущество. Победный счет все же удалось сохранить — 4:3, по два очка за гостей набрали Павел Боярчук, Владислав Кулиев и Вячеслав Андрющенко. Этот успех стал для «Немана» девятым подряд, гродненский клуб приблизился к «Юности» на расстояние одного очка.



Единственной игрой пятницы, в которой для определения победителя не хватило основного времени, стала встреча «Гомеля» и «Шахтера». Команды так и не сумели огорчить друг друга с игры, а в серии буллитов два очка добыли «горняки» — 1:0, выигравшие шестой матч из последних семи. В еще одном поединке дня «Металлург» на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:1, автором победного гола у жлобинчан стал Владимир Кораблев.