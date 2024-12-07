«Брест» разгромил «Шахтер» в матче хоккейного чемпионата страны

Самый неожиданный результат вечера был зафиксирован на юге страны, где встречались соседи по турнирной таблице «Брест» и «Шахтер», идущие на 7-й и 8-й строчках в экстралиге. Хоккеисты солигорского клуба в четырех последних матчах забрасывали по одной шайбе, но сегодня «горнякам» не удалось добиться и этого. Брестчане же поразили чужие ворота два раза в первом периоде и еще трижды во втором. Финальный счет — 5:0, «зубры» прервали серию из трех поражений.



Еще в двух матчах пятницы для определения победителей не хватило 60 минут. В Новополоцке «Химик» и «Локомотив» закончили основное время вничью 3:3, а в серии буллитов точнее оказались оршанцы. Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» за три периода отличились по разу, причем «рыси» сравняли цифры всего за полторы минуты до финальной сирены. Команды также добрались до серии послематчевых бросков, где дополнительное очко получили витебчане (2:1).