Хоккеисты «Немана» выиграли тринадцатый матч подряд в экстралиге

Параллельно в «полесском дерби» «Металлург» был сильнее «Гомеля» — 4:2. Для действующих чемпионов Беларуси эта виктория стала седьмой подряд, жлобинчане вернулись на вторую строчку в экстралиге, отставая от «Немана» всего на один балл. В еще одном матче вторника «Лида» на своем льду долгое время уступала «Витебску» со счетом 1:3, но в финальном периоде «рыцари» переломили ход игры и вырвали победу (4:3). Автором решающей шайбы за хозяев стал Антон Подорожников.