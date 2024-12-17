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Хоккеисты «Немана» выиграли тринадцатый матч подряд в экстралиге

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре матча во вторник завершили программу 31-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным матчем дня стал поединок «Динамо-Молодечно» и лидера экстралиги «Немана». Вопросы о победителе гродненцы сняли за полчаса, поразив чужие ворота дважды в стартовой трети и еще три раза в начале второго периода. Встреча в итоге закончилась со счетом 6:2, дубль за гостей оформил Герман Поддубный. Этот успех стал для гродненского клуба 13-м подряд, а молодечненцы, которые совсем недавно возглавляли турнирную таблицу, продлили серию поражений до пяти.

Еще одна крупная победа гостевой команды была зафиксирована в Барановичах, где «Локомотив» разобрался с «Авиатором». После 40 минут игры на разгром ничего не намекало — оршанцы имели минимальное преимущество (1:0), однако в заключительной трети в ворота «летчиков» влетели сразу пять безответных шайб. Финальный счет — 6:0, два гола за «Локомотив» провел Владислав Буйко.

Параллельно в «полесском дерби» «Металлург» был сильнее «Гомеля» — 4:2. Для действующих чемпионов Беларуси эта виктория стала седьмой подряд, жлобинчане вернулись на вторую строчку в экстралиге, отставая от «Немана» всего на один балл. В еще одном матче вторника «Лида» на своем льду долгое время уступала «Витебску» со счетом 1:3, но в финальном периоде «рыцари» переломили ход игры и вырвали победу (4:3). Автором решающей шайбы за хозяев стал Антон Подорожников.