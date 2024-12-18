«Химик» отыграл отставание в три гола и одолел «Шахтер» в матче экстралиги

Параллельно в Минске «Юность» во второй раз за три дня крупно обыграла «Брест»: в понедельник столичный клуб был сильнее со счетом 4:0, сегодня финальная сирена зафиксировала результат 6:2. Дубль за минчан оформил Валентин Демченко, по три результативных балла (1+2) заработали Арсений Ковгореня и легендарный Александр Китаров. «Юность» снова делит лидерство в экстралиге с «Неманом», но у гродненцев есть игра в запасе. В еще одном матче среды «Могилев» и «Славутич» были близки к овертайму, но за 15 секунд до финальной сирены Максим Усков принес смоленскому клубу победу — 3:2.