«Химик» отыграл отставание в три гола и одолел «Шахтер» в матче экстралиги

На севере страны «Химик» принимал солигорский «Шахтер». «Горняки» вышли вперед незадолго до окончания стартового периода, а в начале второй трети забросили дважды подряд, сделав счет 3:0. Однако еще до ухода на перерыв новополочанам удалось восстановить паритет, три шайбы влетели в ворота гостей в промежуток с 29-й по 36-ю минуты поединка. В третьем периоде цифры на табло не изменились, не выявил победителя и овертайм. В серии буллитов, которая продлилась целых восемь раундов, точнее оказались игроки «Химика» — в итоге 4:3. По два очка за «нефтяников» набрали Максим Каменьков, Павел Чернов и Всеволод Кашкар.
Параллельно в Минске «Юность» во второй раз за три дня крупно обыграла «Брест»: в понедельник столичный клуб был сильнее со счетом 4:0, сегодня финальная сирена зафиксировала результат 6:2. Дубль за минчан оформил Валентин Демченко, по три результативных балла (1+2) заработали Арсений Ковгореня и легендарный Александр Китаров. «Юность» снова делит лидерство в экстралиге с «Неманом», но у гродненцев есть игра в запасе. В еще одном матче среды «Могилев» и «Славутич» были близки к овертайму, но за 15 секунд до финальной сирены Максим Усков принес смоленскому клубу победу — 3:2.