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«Славутич» обыграл «Могилев» в единственном матче дня в экстралиге

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок «Могилева» и «Славутича» завершил игровую программу 32-го тура в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По ходу стартовой трети матча в Могилеве хозяева дважды выходили вперед, и оба раза смоляне сравнивали цифры. В конце второго периода Данила Гапеев оформил дубль и вновь обеспечил «львам» лидерство, но в середине заключительной 20-минутки гости отыгрались. Казалось, овертайм неизбежен, однако за секунду до окончания основного времени Максим Полькин принес «Славутичу» победу со счетом 4:3. Для смоленского клуба этот успех стал четвертым подряд. После 32 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:1. «Неман» (48 очков); 2−3. «Юность», «Металлург» (46); 4−5. «Витебск», «Динамо-Молодечно» (42);6. «Гомель» (41).На позициях с седьмой по десятую идут «Химик» (36 баллов), «Брест» и «Шахтер» (по 35), а также «Локомотив» (34). Вне зоны плей-ин пока находятся «Славутич» (33 очка), «Лида» (28), «Могилев» (20) и «Авиатор» (10). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут в воскресенье.