«Динамо-Молодечно» прервало серию поражений в хоккейной экстралиге

Программу игрового дня открыл поединок в Жлобине, где сошлись команды из топ-тройки турнирной таблицы: «Металлург» и «Юность». Ключевым в этом матче стал отрезок в середине заключительной трети, когда минчане поразили чужие ворота дважды за четыре минуты — к тому моменту на табло горели цифры 1:1. Вскоре «стальные волки» сократили отставание, но перевести игру в овертайм не смогли. В итоге 3:2 в пользу «Юности», которая вновь сравнялась с «Неманом» на первом месте, у обоих клубов по 50 очков, но у гродненцев есть матч в запасе.