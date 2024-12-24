«Динамо-Молодечно» прервало серию поражений в хоккейной экстралиге

Программу игрового дня открыл поединок в Жлобине, где сошлись команды из топ-тройки турнирной таблицы: «Металлург» и «Юность». Ключевым в этом матче стал отрезок в середине заключительной трети, когда минчане поразили чужие ворота дважды за четыре минуты — к тому моменту на табло горели цифры 1:1. Вскоре «стальные волки» сократили отставание, но перевести игру в овертайм не смогли. В итоге 3:2 в пользу «Юности», которая вновь сравнялась с «Неманом» на первом месте, у обоих клубов по 50 очков, но у гродненцев есть матч в запасе.
Также сегодня барановичский «Авиатор» на своем льду встречался с «Витебском». После стартовой трети «летчики» имели минимальное преимущество, однако во втором периоде северяне забросили три безответные шайбы и тем самым отпраздновали викторию — 3:1. На данный момент «Витебск» с 46 баллами делит с «Металлургом» третью позицию в экстралиге.
С таким же счетом 3:1, но в пользу хозяев, завершился поединок «Динамо-Молодечно» и «Шахтера». «Бело-голубые» одержали победу впервые с 30 ноября, за этот промежуток команда проиграла шесть матчей подряд. Некогда возглавлявшие таблицу молодечненцы сейчас идут только пятыми с 44 очками, у солигорского клуба 37 баллов и седьмая строчка.