Хоккеисты «Гомеля», «Бреста» и «Локомотива» одержали победы в матчах экстралиги

Хоккеисты «Гомеля» на выезде нанесли крупное поражение новополоцкому «Химику». «Рыси» огорчили соперника по три раза в первом и втором периодах, после чего позволили «нефтяникам» уйти от разгрома — в итоге 6:2. Все шайбы в составе южан забросили разные игроки, более двух результативных баллов (1+2) набрал только Антон Елисеенко. Гомельчане выиграли третий матч подряд и вернули себе пятую строчку в турнирной таблице. Параллельно в Могилеве местный клуб встречался с «Локомотивом». После стартовой трети оршанцы уступали со счетом 1:2, но затем отправили в чужие ворота четыре безответные шайбы. Результат игры — 5:2 в пользу «Локо», дубль за который оформил Владислав Буйко. «Железнодорожники» продлили серию побед до четырех матчей, у могилевчан такая же по продолжительности серия, только из поражений. В еще одном поединке дня сошлись «Лида» и «Брест». На первый перерыв «рыцари» уходили с минимальным преимуществом (1:0), но этот гол так и остался для хозяев единственным. Брестчане отыгрались уже в начале второй трети, а в заключительном отрезке вырвали победу — 3:1. Этот успех стал для южан первым после четырех неудач кряду. Игровую программу среды завершит матч «Славутича» и «Немана» в Смоленске.