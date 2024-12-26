Хоккеисты «Славутича» прервали 15-матчевую победную серию «Немана»

Стартовую треть матча в Смоленске хозяева выиграли с преимуществом в две шайбы, которые были заброшены в течение одной минуты в середине отрезка. Во втором периоде команды нанесли по одному точному броску, за «Неман» отличился защитник Илья Летов. Незадолго до финальной сирены Григорий Желдаков сократил отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм гости не сумели. В итоге 3:2 в пользу «Славутича», который был близок к сенсации еще в понедельник, но тогда гродненцы «унесли ноги» в серии буллитов. Это поражение стало для «Немана» первым с конца октября — за два месяца подопечные Евгения Летова одержали 15 побед подряд. После 34 туров регулярного чемпионата гродненский клуб делит первую строчку в экстралиге со столичной «Юностью», у обеих команд по 50 очков. «Славутич» же благодаря сегодняшнему успеху вплотную подобрался к зоне плей-ин турнирной таблицы: у смолян и замыкающего заветную десятку новополоцкого «Химика» по 36 баллов.