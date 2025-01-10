«Гомель» нанес поражение «Неману» в матче экстралиги

Первые после возвращения матчи были сыграны в Лиде и Гомеле. На юге страны сошлись команды из верхней шестерки турнирной таблицы — «Гомель» и «Неман». Уже в стартовом отрезке «рыси» обеспечили себе задел в две шайбы, а в середине второго периода забросили в третий раз — дубль оформил Евгений Сапельников. В заключительной 20-минутке соперники обменялись голами, в итоге 4:1 в пользу хозяев. Гомельчане временно вернулись в топ-4 экстралиги, а «Неман» упустил шанс догнать по очкам лидирующую «Юность».Также 9 января «Лида» принимала смоленский «Славутич». Основное время поединка закончилось вничью, не выявил победителя и овертайм, а в серии послематчевых бросков точнее оказались россияне — 2:1. «Славутич» одержал шестую победу в восьми последних играх, благодаря чему закрепился в зоне плей-ин. «Лида» потерпела четвертую неудачу кряду и идет в таблице только 12-й. Завтра, 10 января, в белорусской хоккейной экстралиге состоятся три матча. В 19.00 начнутся встречи «Брест» — «Витебск» и «Динамо — Молодечно» — «Авиатор», за полчаса до этого будет проведено стартовое вбрасывание в поединке «Химика» и «Могилева».