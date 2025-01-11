«Витебск», «Могилев» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в матчах экстралиги

В Бресте хоккеисты местного клуба проиграли «Витебску» со счетом 2:4, два очка (1+1) за «медведей» набрал форвард Илья Камбович. Эта победа стала для северян пятой в шести прошедших матчах, у брестчан на аналогичном отрезке пять поражений. Параллельно «Динамо-Молодечно» на своем льду разгромило «Авиатор» — 6:1, дубль за «бело-голубых» оформил защитник Андрей Ермаков. Представители Барановичей продлили серию неудач до девяти игр. Игровую программу вечера открыл поединок в Новополоцке, где «Химик» минимально уступил «Могилеву» — 0:1. Единственный точный бросок в составе «львов» нанес Андрей Клепча, а голкипер гостей Дмитрий Кропова совершил 33 сейва. Могилевчане впервые в сезоне выиграли трижды подряд. 11 января в экстралиге состоятся три встречи: «Шахтер» примет «Металлург» (начало — в 13:00), «Лида» сыграет со «Славутичем» (14:00), а «Гомель» сразится с «Неманом» (20:00).