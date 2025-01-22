«Юность» на выезде обыграла «Шахтер» и упрочила лидерство в экстралиге

Игровую программу вечера открыл поединок в Орше, где «Локомотив» принимал «Динамо-Молодечно». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии послематчевых бросков точнее оказались «железнодорожники». Замыкающие шестерку лучших молодечненцы потерпели третью неудачу кряду и подпустили оршанский клуб на расстояние пяти очков. Такой же итог — ничья 2:2 по итогам шестидесяти минут и разборки по буллитам — был зафиксирован на юге страны, где «Брест» проиграл «Гомелю». Для «зубров» это поражение стало шестым в семи последних матчах.
В Гродно один из лидеров сезона «Неман» неожиданно проиграл «Лиде», не сумев даже поразить чужие ворота — 0:2. Шатаут за «рыцарей» оформил голкипер Артур Малков. Параллельно жлобинский «Металлург» в гостях добыл непростую победу над «Славутичем» (4:3) и прервал серию из трех неудач кряду. Дубль за действующих чемпионов Беларуси оформил лучший снайпер экстралиги Михаил Стефанович, три очка (1+2) набрал Сергей Костицын.
В заключительном поединке четверга сошлись солигорский «Шахтер» и столичная «Юность». После первого периода на табло горели цифры 1:1, на второй перерыв команды уходили при счете 2:2, заключительную трети соперники завершили вничью 3:3, причем «горняки» спаслись за 20 секунд до финальной сирены. Тем не менее, в овертайме сильнее все же оказалась «Юность», победу гостям принес Роман Достанко. Благодаря этому успеху возглавляющий турнирную таблицу столичный клуб увеличил отрыв от преследователей до пяти очков.