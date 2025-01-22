«Юность» на выезде обыграла «Шахтер» и упрочила лидерство в экстралиге

Игровую программу вечера открыл поединок в Орше, где «Локомотив» принимал «Динамо-Молодечно». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии послематчевых бросков точнее оказались «железнодорожники». Замыкающие шестерку лучших молодечненцы потерпели третью неудачу кряду и подпустили оршанский клуб на расстояние пяти очков. Такой же итог — ничья 2:2 по итогам шестидесяти минут и разборки по буллитам — был зафиксирован на юге страны, где «Брест» проиграл «Гомелю». Для «зубров» это поражение стало шестым в семи последних матчах.