Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Локо» в домашнем матче МХЛ

В пятницу подопечные Андрея Михалева принимали ярославский «Локо», представляющий элитный «Золотой» дивизион. Впервые огорчить гостей бобруйчанам удалось только на 37-й минуте встречи — большинство реализовал защитник Арсений Елисеев. К тому моменту хозяева уже отставали на две шайбы, а после собственного гола пропустили еще трижды. Последнее результативное действие все же осталось за «шинниками», за секунду до финальной сирены чужие ворота поразил Николай Салыго. Итоговый счет — 5:2 в пользу «Локо».