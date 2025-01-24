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Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Локо» в домашнем матче МХЛ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В пятницу подопечные Андрея Михалева принимали ярославский «Локо», представляющий элитный «Золотой» дивизион. Впервые огорчить гостей бобруйчанам удалось только на 37-й минуте встречи — большинство реализовал защитник Арсений Елисеев. К тому моменту хозяева уже отставали на две шайбы, а после собственного гола пропустили еще трижды. Последнее результативное действие все же осталось за «шинниками», за секунду до финальной сирены чужие ворота поразил Николай Салыго. Итоговый счет — 5:2 в пользу «Локо».

Таким образом, наша команда проиграла оба матча на родном льду в текущей домашней серии: в понедельник юные динамовцы уступили московскому «Динамо» (3:4). Бобруйский клуб продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, имея 66 очков в 42 играх. Следующий поединок белорусские хоккеисты проведут 29 января дома против череповецкого «Алмаза».