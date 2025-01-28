Стал известен состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего, в который вошли 26 хоккеистов: три вратаря, восемь защитников и 15 нападающих. Главным тренером назначен Андрей Михалёв, а его помощниками — Евгений Летов и Сергей Бондаренко.